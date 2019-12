Fier de faire partie des audiences historiques en télévision belge, Thierry Van Cauberg - de son vrai nom - n’a "jamais ressenti le besoin d’aller voir si l’herbe était plus verte ailleurs. Je suis conscient de faire partie des exceptions qui gagnent leur vie grâce à ce métier. Les jeunes d’aujourd’hui vivent une autre réalité avec une télé en pleine mutation." Et ce n’est pas RTL-TVi qui dira le contraire. La chaîne privée accepte non seulement de diffuser son spectacle de trois heures (dont une heure de stand-up, une première !) sur deux soirées - ces dimanche et lundi - mais lui offre aussi un tout autre concept télé pour la rentrée de janvier. "Cela n’aura rien à voir avec ce que vous avez déjà vu", souligne celui qui vient de finir les tournages d’un programme pour lequel il avait fait passer un casting géant. "Avant, je faisais du music-hall filmé, maintenant je vais vraiment faire de la télé !"

