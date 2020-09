Suite au départ forcé de Pierre-Jean Chalençon, les adeptes d’ont pu découvrir un nouvel acheteur dans la bande qui entoure Sophie Davant. Il s’agit de François-Xavier Renou, une vieille connaissance des fans de la première heure de. En effet, à l’époque âgé de 25 ans, ce joaillier créateur avait participé à la deuxième édition du jeu de TF1, en 2002, au Costa Rica. Il avait été éliminé au bout de 31 des 40 jours d’aventure qui avaient vu Amel s’imposer sur les poteaux et lors de la finale.

Si de nombreux candidats ayant participé à l’émission de Denis Brogniart rêvent d’être rappelés pour une des éditions spéciales du programme, François Xavier Renou, lui, ne repartirait pour rien au monde. “Plutôt mourir!”, a-t-il confié à TV Mag. Pas question pour lui de troquer ses cocktails et son champagne contre le supplice de la faim qui l’a tant fait souffrir à l’époque.

Lui qui n’avait jamais fait de camping auparavant ne semble pas avoir gardé le meilleur souvenir de son séjour au Costa Rica. “J’étais jeune, complètement innocent et je me voyais dans une colonie de vacances. J’étais trop gentil et pas du tout concentré sur l’objectif des 100 000 euros.”

Si partir à l’aventure de la sorte, la fleur au fusil, semble aujourd’hui totalement surréaliste, il faut rappeler qu’au moment où le tournage de la deuxième édition a eu lieu, les candidats, comme ceux de la première, ne savaient absolument pas à quoi s’attendre.