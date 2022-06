Thierry Luthers n’est pas le seul à avoir dit au revoir au Grand Cactus après la dernière émission de la saison jeudi. Freddy Tougaux a aussi décidé de mettre les voiles. Il l’a annoncé dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux. Non sans humour, il dit avoir fait le tour de la question avec son “Micro-terroir”, l’une des séquences bien connues des inconditionnels du Grand Cactus.

Il ne part pas seul. Son acolyte Michel – en réalité Antonio de son vrai prénom – quitte aussi l’émission.

“On ne vous a pas dit au revoir dans l’émission mais c’était la dernière pour nous. On est parti sur le bout de pieds. On voulait vous dire merci pour ces 7 années consécutives, pour votre bienveillance lors de notre accueil dans les villages, votre sympathie et votre complicité, explique l’humoriste. On s’est éclatés grâce à vous. On s’est bien marrés.”

Sous son post, ils sont nombreux à avoir manifesté leur désarroi à l’annonce du départ de l’humoriste du Grand Cactus et de la fin de sa séquence. “Après notre Thierry national, c’est donc notre grand Freddy qui s’arrête. J’espère que l’émission ne va pas perdre en qualité même si Damien, Kody et Martin son toujours là. Mais la folie de Freddy va manquer. Merci grand Monsieur”, “Je suis triste, là, mon David. Vraiment. Vous avez fait avec Antonio un superbe taf. J’ai beaucoup ri. Découvert des endroits improbables. Je vous dis merci pour tous ces moments géniaux et décalés” ou “Avec ou sans maillot jaune, tu es le roi du tour de la question. Il était sans doute temps to go… mais pour beaucoup avec regrets too much”.

Dommage collatéral de l’affaire des Poufs ?

Il y a un an déjà, Freddy Tougaux avait pris ses distances avec le Grand Cactus. Plus précisément, avec le plateau où se tourne l’émission puisqu’il n’apparaissait plus en studio. Il se contentait de sa capsule “Micro-terroir” tournée en extérieur. Pourquoi ? “Ce sont les dégâts collatéraux de la grande mésaventure des Poufs, nous avait-il expliqué. En janvier 2020, après le départ tendu de Bénédicte et Sarah, ce fut très compliqué et douloureux à vivre. Ce fut un gros dommage dans le groupe. J’étais moi-même très proche des filles. Comme je peux l’être avec Jérôme. Je lui ai donc simplement expliqué que, pour moi, c’était devenu incompatible. À cette époque, je ne me sentais plus venir en plateau défendre un humour collectif, montrer qu’on est tous une bande de potes qui développe un même humour comme les quatre premières années. C’était un ressenti tout à fait personnel qui n’engageait que moi, et je l’ai exprimé franchement à Jérôme.” Il avait alors pris la décision de ne plus participer à l’enregistrement du Grand Cactus en studio, tout en soulignant que ce genre de désaccord est inhérent à tout projet collectif. “Je n’ai aucune colère particulière ni personnelle envers Jérôme, juste des désaccords qu’ont on parle ouvertement”, avait-il confié à la DH à l’issue de la 6e saison du Grand Cactus.

Freddy Tougaux (et Michel) quitte la bande de Jérôme de Warzée mais il le promet, “on se reverra”. “L’expérience s’arrête, on passe sur autre chose”, dit-il. Quoi ? Mystère. Seule certitude, il sera de la partie dans Vignes&Culture qui voit des humoristes suisses et belges se produire dans des domaines viticoles durant cet été. Rendez-vous du 30 juin au 1er juillet.