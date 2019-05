Il n’y a pas d’âge pour se marier avec la personne qu’on aime. Quelques jours après avoir fêté ses 61 ans, Frédéric Bastien a décidé de sauter le pas. Ce vendredi, l’animateur de Bel RTL s’unira pour la vie à sa chère et tendre Cécile, comptable chez RTL Belgium, à la ferme du château de Corroy-le-Grand.

Les deux tourtereaux se sont rencontrés, il y a 13 ans, alors que Frédéric Bastien participait à sa première pièce du Télévie, Paroles de Fric. Elle était alors assistante du metteur en scène de l’époque, Jean-Pol Andret. "Le courant est vite passé entre nous. On a rapidement emménagé ensemble. De notre amour est née Léonie, notre fille qui fêtera ses dix ans en septembre prochain", explique l’animateur qui a demandé Cécile en mariage à l’autre bout du monde, en octobre dernier. "Nous sommes tous les deux des passionnés des États-Unis. C’est donc tout naturellement que j’ai choisi de lui demander sa main à New York, devant le Flatiron Building. J’avais la photo de ce bâtiment dans mon bureau donc c’était une sorte de clin d’œil. Elle ne s’y attendait pas du tout !"

Pour vous, le mariage a toujours été un objectif de vie ?

"Je n’ai jamais été opposé au mariage mais je n’y ai pas été favorable non plus. Je savais que pour Cécile, le mariage était important, d’autant plus que nous avons un enfant ensemble. C’est donc tout naturellement, que je lui ai demandé sa main. Je dois dire que plus les jours passent et plus je me prends au jeu. J’ai vraiment hâte d’y être, même si je n’ai jamais aimé être au centre de l’attention."

Vos collègues de RTL Belgium feront partie de la fête ?

"Bien sûr ! Il y aura nos familles mais également beaucoup de personnes de RTL Belgium puisque Cécile y travaille également. Parmi les invités, il y aura évidemment plusieurs collègues animateurs tels que Sandrine Dans, Sandrine Corman, Julie Taton, Jacques Van den Biggelaar, Christian de Paepe, Thomas de Bergeyck ou encore Luc Gilson. En tout, nous avons convié 60 personnes en journée et le double en soirée. Ça va être un grand mariage et surtout un beau mariage puisque c’est le nôtre ! (sourire)"

Que prévoyez-vous pour le voyage de noces ?

"On attendra un peu avant de partir en voyage de noces car, dès le week-end prochain, je serai de retour sur Bel RTL ! On prévoit de partir l’année prochaine mais on n’a pas encore choisi de destination. Ce qui est sûr, c’est qu’on ne partira pas aux États-Unis parce qu’on a envie que ce soit différent pour une occasion aussi spéciale."

Cet été vous serez donc bien présent sur les ondes de Bel RTL ?

"Normalement, oui ! Je n’ai pas encore reçu la grille d’été mais j’imagine que j’aurai la présentation d’une émission ou l’autre. Après 38 ans de radio, dont 28 ans sur Bel RTL, je ne me lasse toujours pas de ce média. Plusieurs de mes collègues qui sont arrivés en même temps que moi chez RTL Belgium sont passés à la télévision. Moi, j’ai toujours souhaité me consacrer à la radio. Le petit écran ne m’intéresse pas du tout. Peut-être parce que je préfère rester dans l’ombre. Les années n’ont pas changé l’amour que j’ai pour mon métier. J’aime toujours autant ce lien qui me lie aux auditeurs. Quand l’envie ne sera plus là, il faudra toutefois arrêter."

Félicitations aux mariés !