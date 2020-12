"J’ai eu un burn out à cause de cette crise sanitaire", confie Frédéric Etherlinck, qui a subi un gros coup de fatigue et quelques petits pépins de santé suite au confinement et au train de vie qui en découle. "C’était une période morose même si j’avais lancé le Belgovision avec RTL-TVi en avril et mes capsules humour sur les réseaux sociaux en vue de mon futur one man show. Mais un an sans voir mon fils qui vit au Canada, c’est dur. J’étais dans mon salon, déprimé, limite dépressif. Cela devenait un cercle vicieux." L’artiste belge de 52 ans qui, comme Jacqueline Bir, Maureen Dor, Charlie Dupont, Tania Gabarski et Astrid Whettnall, vient de prêter sa voix à l’album illustré et conté des Fables de Jean de La Fontaine à l’occasion des 400 ans de la naissance du poète (Ed. Kate’Art Éditions), craint même des drames durant ces fêtes de fin d’année. "On parle de la crise financière mais jamais des problèmes de santé mentale, souligne celui qui fêtera Noël seul avec sa mère et son frère ( "et puis je rentrerai à 22 heures faire un Scrabble avec ma femme"). Des gens se suicident, s’entre-tuent ou pètent des plombs en ce moment. Et c’est justement avec ce climat tendu, pénible et cauchemardesque qu’on se demande dans quel monde nous allons laisser nos enfants."

Et puis… le téléphone sonne ?

(...)