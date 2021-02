Privés d’exercer leur métier depuis le 2 novembre jusqu’au 12 février prochain en raison de la crise sanitaire, les coiffeurs seront au centre d’une émission, ce dimanche soir sur AB3. Afin de mettre en avant ce secteur qui a énormement souffert à cause du Covid et pour continuer à faire vivre un événement contraint de se réinventer, la chaîne diffusera la finale belge de la 66e édition de Style & Colour Trophy, un concours mettant en lumière les dernières tendances en matière de coiffure et le savoir-faire des talents les plus prometteurs. Le ou la gagnante pourra ensuite participer à la grande finale internationale du concours et prétendre au titre de Meilleur Coiffeur du monde.