Depuis qu'il a décidé de laisser les commandes de Rendez-vous en terre inconnue à Raphaël de Casabianca, il y a deux ans, Frédéric Lopez s'est plutôt fait discret sur le petit écran. Pour le champion paralympique Mickaël Jérémiasz et son association "Comme les autres", l'animateur de 53 ans sera toutefois de retour à la télévision en tant qu'invité d'une aventure humaine exceptionnelle diffusé ce mardi sur France 2. Celle-ci l'a emmèné, pendant une semaine, sur les routes de Corse en compagnie de cinq personnes valides et cinq personnes invalides. Elles ne se connaissent pas mais vont pourtant partager leur quotidien et vivre des expériences sportives aux sensations fortes qui vont leur permettre de s'ouvrir les unes aux autres.