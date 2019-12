Télévision Friends et La Servante écarlate débarquent sur la RTBF A.P

Les deux séries seront bientôt disponibles sur La Deux et La Trois.



Pour bien commencer l’année 2020, la RTBF nous a concocté une surprise de taille. A partir du 6 janvier prochain, La Deux diffusera l’intégralité de Friends, série américaine culte qui a vu le jour dans les années 90 et qui comporte dix saisons. Tous les soirs de la semaine, à partir de 19 h 15, les téléspectateurs seront invités à découvrir deux épisodes des aventures de Rachel, Monica, Phoebe, Chandler, Ross et Joe.



Cette arrivée s’ajoute à celle de La Servante écarlate sur La Trois. A partir du 8 janvier prochain, la série portée par Elisabeth Moss débarque dans Series Corner. Adaptée du roman éponyme de Margaret Atwood, celle-ci relate l’histoire d’une société dystopique où des fanatiques religieux, les Fils de Jacob, ont pris le pouvoir. Face au faible taux de fertilité, ceux ci ont répartis les femmes en trois catégories, les Epouses, qui dominent la maison, les Marthas, qui entretiennent la maison, et les Servantes, sortes d’esclaves sexuelles qui servent uniquement à la reproduction.