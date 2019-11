Nouvel épisode spectaculaire dans la guerre sans merci que se livrent les plateformes de streaming, existantes ou futures. Après avoir racheté 425 millions de dollars (pour cinq ans, à partir du printemps 2020) les droits de Friends, détenus jusqu'à présent par Netflix, HBO Max a bien l'intention de rentabiliser son énorme investissement. En le transformant en come-back de la série la plus regardée au monde en 2018.

Selon The Hollywood Reporter, le prochain concurrent de Disney + est en effet en train de négocier avec Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry, David Schwimmer et les deux créateurs, David Crane et Marta Kauffman, afin d'organiser une nouvelle réunion destinée à enchanter des millions de fans tout autour du globe. L'objectif du président de WarnerMedia, Bob Greenblatt, serait de ramener tout ce beau monde sur les écrans de HBO Max pour son lancement, l'an prochain, à une date qui doit encore être fixée.

Même si le chemin risque d'être long avant de mettre tout le monde d'accord, il semble que le casting y soit plutôt favorable, puisque voici quelques semaines, Jennifer Aniston évoquait déjà cette possibilité: "Nous aimerions nous retrouver, mais nous ne savons pas encore en quelle occasion. Nous travaillons sur un quelque chose."

C'est sûr qu'un retour de Friends constituerait une fameuse rampe de lancement pour le nouveau média, plus cher que ses concurrents (14,99 $ par mois), mais qui compte bien organiser des "coups" avec de grosses séries.