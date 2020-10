Un retour prévu pour bientôt

La convalescence de Matthew Perry prend du temps. Opéré d’urgence après une perforation de l’intestin, il y a deux ans, la star desouffre toujours des séquelles liées à son intervention. Selon Keith Morrison, son beau-père, l’état de santé de l’acteur de 50 ans ne serait pas encore à son beau fixe. “”, dit-il au magazineavant d’ajouter que toute la famille était “”. Aujourd’hui,”, confie-t-il.

Attendues depuis longtemps, les retrouvailles des six Friends devraient normalement avoir lieu sur HBO Max, la plateforme de la chaîne américaine HBO, le temps d'un numéro souvenir. A cause du Covid, le tournage de ces dernières, prévues le 23 et 24 mars derniers, ont toutefois été reportées à la fin de l'été. "Si les étoiles s’alignent et si tout va bien nous pourrons revenir en production", espère Bob Greenblatt, Le président de Warnermedia Entertainment.