Friends, c’est un peu l’Euromillions pour les acteurs de série. Depuis le début de leur aventure commune, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer ont surfé sur la vague du succès. Et manifestement très bien négocié leur salaire entre 1994 à 2004, à savoir à travers 10 saisons et 236 épisodes.

Si lors de la première saison ils étaient payés 22 000 dollars par numéro, leur compte en banque se garnissait d’un chèque d’un million de dollars en 2004. Chacun, s’entend ! Tout cela sans compter ce que leurs carrières respectives, forgées sur le succès de Friends, leur ont ensuite rapporté.

Et 17 ans après leur séparation, leurs retrouvailles à l’écran, qui ont ému dans les chaumières et suscité une vague d’enthousiasme sur les réseaux sociaux, sont aussi juteuses. Chacun des acteurs du casting a empoché un joli “petit” pactole pour verser sa larme et tournebouler les esprits des fans. Entre 2,5 et 3 millions de dollars par personne.

De plantureux royalties!

Mais ce n’est rien au regard de ce que la série leur rapporte en royalties : 20 millions par an. Et ce malgré l’arrêt de la série en 2004. La raison ? Les produits dérivés ! Ils s’arrachent toujours, preuve que le programme est bien plus qu’un rendez-vous télévisé. Il est devenu mythique.

Quant à la Warner, propriétaire de Friends, elle empoche son petit milliard de dollars par an, sagement, sans plus rien devoir faire ou presque.

Friends, c’est ce qu’on appelle un excellent placement, de ceux qui rapportent gros même sur le court terme.