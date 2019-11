Quelle n’a pas été la surprise de Yann Barthès lorsque ce dernier est tombé mercredi matin dans le magazine Valeurs Actuelles sur un dossier s’attaquant à son émission à succès Quotidien .

Intitulée La tyrannie des bien-pensants, la série d’articles affirme décrypter la "machine infernale de Yann Barthès" à coups de propos accrocheurs : "Propagande, humiliations, fake news… Comment les têtes à claques du politiquement correct font la loi." "Petits mensonges", "victimes", le média n’y est pas allé de main morte.