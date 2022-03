Et c’est (re) parti ! Après le thriller Lewis Hamilton-Max Verstappen tout au long de la saison dernière avec un final hitchcokien sur le circuit d’Abu Dhabi en décembre dernier, la F1 remet les gaz ce dimanche à Bahrein. Mister Formule 1 depuis 1994 (même s’il a commenté son premier Grand Prix en 1991, le premier d’un certain… Michael Schumacher), Gaëtan Vigneron s’est envolé depuis dix jours. Les séances d’essais ont officiellement lancé une saison qui s’annonce fertile, sans doute tendue et qui s’est forgé de nouveaux adeptes.

"Le duel Verstappen-Hamilton a boosté l’intérêt pour la F1, reconnaît le journaliste de la RTBF. Nous avons atteint des audiences records parfois dignes des Diables Rouges. Même les femmes ont rejoint les aficionados."

Avant qu’il ne passe ses six prochains mois dans ses valises, entre les hôtels, les circuits et les décalages horaires, nous avons réussi à coincer Gaëtan Vigneron. Paddock noir-jaune-rouge de notre rencontre : Autoworld, le paradis des amateurs de voitures de tous âges. Même les carrioles de Tintin ont rejoint les Bugatti et autres ancêtres.