George R.R. Martin voulait "trois grands films" au lieu d’une huitième saison.

Bonne nouvelle pour les coiffeurs : même plusieurs mois après la fin de la série, les fans de Game of Thrones n’ont pas fini de s’arracher les cheveux. Alors qu’ils ne se remettent toujours pas de la huitième saison (une pétition réclamant qu’elle soit entièrement retournée a reçu 1,8 million de signatures…), jugée extrêmement décevante, ils risquent de déprimer encore un peu plus par la faute du créateur de la série, George R.R. Martin.

Retournant le couteau dans la plaie, l’auteur de 71 ans a annoncé qu’initialement, la saga devait connaître une conclusion bien différente.

"C e n’était pas à moi de décider puisque HBO contrôlait les droits cinématographiques de Game Of Thrones. Cela mis à part, nous avions vraiment considéré l’option suivante : David Benioff et Dan Weiss, les deux créateurs de la série, voulaient réellement clôturer la saga après sept saisons par trois grands films. Game of Thrones devait donc s’achever au cinéma. Voici quatre ou cinq ans, on en a discuté très sérieusement."

Guillermo del Toro et Quentin Tarantino se situaient tout en haut de sa liste pour le final. Mais à l’époque, les producteurs ne voulaient entendre parler que de shows télé. Le projet a donc été abandonné. Les fans doivent le regretter amèrement.