Réunir Julia Roberts et Richard Gere sur un plateau, neuf ans après Pretty Woman, ce n’était pas gagné d’avance. Mais avec et pour Garry Marshall, les deux acteurs ont, tout comme dans le film, dit “oui”. “Il était clair que nous n’avions pas envie de faire un Pretty Woman 2 parce que nous estimions, tous les trois, que nous en avions fini avec ces personnages. On s’était dit que si l’on retrouvait un scénario qui nous plaisait tous les trois, on retravaillerait ensemble puis nous avons, chacun, suivi nos chemins respectifs. Julia est devenue une superstar, Richard a passé pas mal de temps au Tibet… Et puis, ils ont découvert ce scénario. Pourtant, je vous jure que je n’avais pas envie de travailler, à ce moment-là. Je venais de terminer “The other sister”, qui est un de mes films préférés. J’avais simplement envie de me reposer, de profiter de la vie, de ma famille, de m’occuper de mon théâtre. Mais ils sont naturellement revenus vers moi. Pas seulement parce que l’on se respecte beaucoup, mais, surtout, avant tout, parce qu’on se marre ensemble, comme des collégiens.” Voilà ce que nous déclarait en… 1999 le réalisateur, décédé voici cinq ans.

Rester sérieux plus de cinq minutes face à cet homme relevait du défi ! Attentif à vos moindres faits et gestes, il analysait en permanence ce qui pourrait être drôle dans la situation qu’il était en train de vivre. “Ce matin, la télévision hollandaise est venue me filmer, explique-t-il. Ils étaient de l’autre côté de la vitre et me demandaient de prendre un air dégagé puis, petit à petit, de tourner la tête vers la caméra. J’ai suivi les instructions, mais j’étais dans la lune. Et, hélas !, j’étais trop près du carreau et je me suis cogné le nez sur la fenêtre !” Et là, il partait dans un fou rire extrêmement communicatif…

“Raconter des blagues, c’est ce que je fais pour vivre ! Une autre fois, je discutais avec une amie très jolie, près de ma voiture, sur un parking et je jouais un peu au séducteur. Notre conversation a pris fin, elle m’a dit au revoir et, dans un grand geste très théâtral, j’ai ouvert la portière et je me suis assis… sur la banquette arrière ! C’est une situation ridicule, mais que je me suis empressé de noter parce que c’est rigolo. Du coup, sur les tournages, il m’arrive de demander aux acteurs de faire des choses très étranges. Et ça marche. Julia, par exemple, fait une terrible grimace qui la défigure complètement dans le film. En fait, durant le tournage, je l’ai vue jouer avec mon petit-fils et faire, exactement, cette mimique pour qu’il rigole. Je lui ai dit que ce serait bien qu’elle l’utilise dans une de ses scènes. Elle rechignait un peu, au début, mais elle a fini par céder…”