Nombreux sont ceux à avoir suivi ses aventures dans Un si grand soleil sur France 2 et RTL-TVI. Mais, depuis six mois, Gary Guénaire a décidé de quitter le feuilleton et son personnage de Théo pour voguer vers de nouvelles aventures sur le petit écran.

Ce jeudi soir sur La Une, le jeune comédien de 21 ans sera à retrouver dans Maddy Etcheban, un téléfilm policier dans lequel il donne la réplique à Cristina Reali. Il y interprétera l’un des rôles principaux, celui de Clément, un jeune homme de 20 ans atteint d’autisme sévère. "Pour me préparer à ce rôle que je voulais réaliste mais pas caricatural, je me suis beaucoup documenté. J’ai lu des livres, des récits de vie. Je suis également allé à la rencontre de personnes autistes et d’handicapés mentaux dans des foyers, explique celui qui a découvert un trouble qu’il connaissait finalement très peu. Ce qui m’a frappé chez les personnes autistes, c’est qu’elles sont vraiment dans leur bulle. Mon personnage est atteint d’autisme sévère. Il est hypersensible. Il est vite dérangé par les bruits et les gestes brusques des êtres humains. Il a besoin d’une routine pour se calmer."

Quelle scène du téléfilm vous a marqué ?

(...)