Recevant sur le plateau de Tout le monde veut prendre sa place une femme ayant travaillé pour le concours Miss France, Nagui en a profité pour se moquer de l'emblématique dame au chapeau, Geneviève de Fontenay. La candidate, coiffeuse de formation, avait oeuvré dans les coulisses de la célèbre émission pour préparer les Miss avant de les faire défiler. Photo à l'appui, Nagui découvre la femme en compagnie de Sonia Rolland et Geneviève de Fontenay. L'animateur laisse alors échapper une remarque sur cette dernière. "J'en connais une qui n'a pas besoin d'être coiffée, ironise le présentateur de France 2. Je me dis que ce chapeau, sans aérer, ça doit être bizarre quand même en-dessous...".

Ce qui n'a pas manqué de faire sortir la concernée de ses gonds. Interviewée en exclusivité sur le site de Jean-Marc Morandini, Geneviève de Fontenay a vivement répliqué à la petite piquée lancée par Nagui. "Les propos tenus par Nagui à mon encontre sur le service public sont un manque de respect inqualifiable, s'est émue la fondatrice du comité Miss France. Comment peut-il se permettre de s’exprimer sur moi de cette manière ?".

Mais elle ne s'est pas arrêtée là et a, à son tour, taclé l'animateur. "Nagui n’est qu’un pitre qui n’a pas compris que ce sont ses propres neurones qui ont besoin d’hygiène et d’aération, a ajouté Geneviève de Fontenay. Je l’invite dans la rue à venir constater ma popularité, et celle de mon chapeau, plus respectables que lui".