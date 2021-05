D’abord celle de footballeur professionnel suivie de celle de présentateur télé avant de devenir consultant et co-commentateur. Désormais, l’ancien Diable Rouge veut entamer un nouveau chapître de sa vie, raison pour laquelle il a décidé de ne pas prolonger l’aventure à RTL. “J’approche de la soixantaine et je me suis dit que c’était le moment d’arrêter pour passer à autre chose, explique Grün. Désormais, il y a énormément de choses que je vais pouvoir faire mais que je ne pouvais pas faire si je n’arrêtais pas ma collaboration avec RTL. Je vais aller vivre à l’étranger et avoir une activité là-bas. Nous avons des projets qui se présentent maintenant et qui me poussent à sauter sur l’occasion.”

© D.R.



L’ancien joueur du Sporting d’Anderlecht l’assure : la décision n’a pas été si compliquée à prendre. “Je m’y étais préparé depuis pas mal de temps, avance-t-il. A RTL, j’avais un contrat de trois ans qui était chaque fois prolongé. Je m’étais dit qu’après ces trois dernières années, j’allais arrêter. Arrivé à un certain âge, on se pose pas mal de questions sur ce dont on a vraiment envie de faire de sa vie. J’ai la possibilité de faire ce dont j’ai envie et je veux en profiter. Ce qui va le plus me manquer ? Pas grand-chose. Peut-être le fait d’être dans les tribunes, de connaître les plus beaux stades d’Europe. Depuis le début, j’ai toujours été un privilégié. Et je vais continuer à l’être.”