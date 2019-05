Cela fait bientôt deux ans que l’équipe d’Affaire conclue a débarqué dans notre quotidien, tantôt via La Une, tantôt via France 2. Ce samedi, l’équipe de l’émission présentée par Sophie Davant quittera le petit écran pour passer la journée à Bruxelles. Tous ont répondu présent à l’invitation de Stéphane Vanhandenhoven, acheteur belge du programme.

Pendant cette journée intitulée le "Grand Brol des Marolles", plusieurs activités sont au programme. Parmi elles, des expertisations publiques et gratuites faites par les experts de l'émission à la place de l’Épée entre 14 h 30 et 17 h. Gérald Watelet, présentateur de C’est du Belge sur La Une, ouvrira les portes de sa nouvelle boutique à ses camarades d’Affaire conclue. "Ce samedi, on prend l’apéro chez moi !", lance l’animateur qui a ouvert Gérald Watelet Interiors il y a trois mois à Uccle.

Ouvrir votre propre boutique, c’est un projet que vous vouliez voir naître depuis longtemps ?

(...)