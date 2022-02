L'émissiondevient d'accueillir sur son plateau l'acteur Gérard Darmon et le journaliste et cofondateur de Mediapart Edwy Plenel. Le premier a profité d'être assis en face du second pour lui dire sa façon de penser. Darmon reproche notamment au journaliste "des méthodes inefficaces."

"Vous savez tout et rien d'autre, je trouve. La quintessence de ce que vous nous avez dit ce soir, ce n'est pas grand chose en fait", estime l'acteur. "Parce que vous nous alertez de quoi ? Du discours de Zemmour, de la montée de l'extrême droite, des dangers par rapport à la démocratie, du pouvoir des riches sur les médias... Je suis sûr que tout le monde sait ça. Alors il faut le prendre au sérieux mais je trouve que les méthodes ne sont pas très efficaces", selon Gérard Darmon. Le journaliste a ensuite pris la parole pour souligner "la caricature" dressée par le comédien. "Ce préjugé, nous le vivons, nous, les journalistes qui faisons ce travail, ceux qui apportent la plume dans la plaie, ceux qui apportent les mauvaises nouvelles, ceux qui disent les vérités qu'on n'a pas envie d'entendre", a expliqué le cofondateur du média d'investigation.

Sur la chaîne Cnews, Gérard Darmon est revenu sur ce moment quelque peu tendu. "J'ai parlé de façon assez sereine, sur un plateau, avec quelqu'un avec qui je ne suis pas d'accord. J'ai donné mon avis, tout simplement. Je me rends compte qu'en fait, c'est pas très bien. Il y a un tollé des abonnés sans doute de Médiapart. Il y a un torrent de haine qui est absolument invraisemblable", indique-t-il. "Il me semble pas avoir été agressif. J'ai simplement dit que je n'étais pas d'accord avec ses méthodes. Je le répète. Je trouve au contraire qu'ils devraient saluer la discrétion et l’élégance avec laquelle je lui ai parlé. J'avais des choses beaucoup plus brutales et beaucoup plus fortes à lui dire quant à ses méthodes."