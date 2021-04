Ce lundi 5 avril, Gérard Darmon a créé la polémique malgré lui. En postant sur son compte Instagram un cliché de lui déguisé en Othello, célèbre personnage de Shakespeare, avec un visage entièrement peint en noir. Cette pratique, appelée "blackface" est jugée comme étant dénigrante pour les personnes de couleurs noires. Rapidement, les critiques ont fusé sur les réseaux sociaux.

Pour autant, l'acteur de 73 ans a rapidement répondu à ses détracteurs. "De quoi vous me parlez avec les blackfaces. Calmez-vous, ne me faites pas ce procès et s'il vous reste un peu de temps, (re)lisez Shakespeare. Je suis un acteur libre et si un jour je veux faire un biopic sur Mao Tse Tung, je le ferai", a-t-il écrit.

Rapidement, le célèbre partenaire des Nuls a retiré ce cliché polémique.