Incarné à la télévision par Jean Richard pendant plus de 20 ans, puis par Bruno Cremer de 1991 à 2005 (mais aussi par Rowan Atkinson, alias Mister Bean, à la télévision britannique), le commissaire Maigret a déjà fait l’objet d’une kyrielle de longs-métrages. Les spectateurs ont effectivement déjà pu l’apercevoir en salle sous les traits de Pierre Renoir, Michel Simon ou encore Jean Gabin. Et dans cette fameuse série policière, qui mettait un soin particulier à la reconstitution de l’ambiance des années 50 et des enquêtes de l’époque, n’a pas fini de faire parler d’elle.

Le célèbre réalisateur des Bronzés, Patrice Leconte, avait en effet révélé en mars dernier son projet d’adapter l’une des aventures du commissaire Maigret sur grand écran. Et avec Daniel Auteuil dans le rôle phare. Mais l’acteur de 69 ans, qui sera bientôt à l’affiche de La Belle Époque de Nicolas Bedos, se serait finalement désisté selon Satellifax. Et c’est donc Gérard Depardieu, à l’affiche ce soir du film Tour de France (une rediffusion cyclique mais de saison !), qui a été choisi pour incarner à sa place ce mythique personnage de fiction belgo-français, héros de 28 nouvelles et de 75 romans policiers écrits par Georges Simenon.

Cette adaptation cinématographique marquera ainsi la toute première collaboration entre le monstre sacré du cinéma hexagonal de 70 ans et le cinéaste Patrice Leconte. Si le tournage devrait débuter à la fin de l’année 2019, sa date de sortie est, elle, encore inconnue. Pour rappel, le film tournera autour du roman Maigret et la jeune morte, paru en 1954 et dans lequel le corps d’une jeune femme, habillée en robe de soirée, est retrouvé dans un square à Paris.

Depardieu et sa doublure… Belge

Si l’information se confirme que Gérard Depardieu incarnera le commissaire Jules Maigret sur grand écran, il n’est donc pas impossible qu’il se fasse doubler pour certaines scènes musclées. Nous avions d’ailleurs rencontré récemment sur un tournage l’une de ses doublures officielles. Et il est Belge. Son nom ? Olivier Bisback, un Alostois de 46 ans. Doublure officielle de l’acteur Matthias Schoenaerts, Olivier Bisback a également doublé deux autres belges comme Jean-Claude Van Damme (sur le film JCVD) ou encore Benoît Poelvoorde dans Le tout nouveau testament. Mais aussi et surtout un certain… Gérard Depardieu - "On rigole toujours bien avec lui ! C’est un gars super -- dans Convoi exceptionnel où il réalise la cascade dans les escaliers. "Au niveau du dos, si j’abaisse les épaules, on a le même gabarit. Ils me mettent juste un costume de ‘gros’pour le ventre et une perruque. Mais si on marche à deux, on ne voit pas la différence !," conclut celui qui répète souvent ses cascades avec les stars.