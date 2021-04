Le magicien - que l'on verra dans "Astrid et Raphaëlle, dimanche, sur La Une - garde de Bruxelles des souvenirs émus. Mais c’est vers l’avenir qu’il regarde. Interview.

Ne le lancez pas sur Bruxelles : il est intarissable ! Car dans sa jeunesse, avant que la télévision le happe et fasse de lui la star des magiciens, Gérard Majax est souvent venu jouer chez nous. “Quand j’étais tout jeune, avant que je fasse de la télévision, j’ai beaucoup joué à Bruxelles à l’Ancienne Belgique. La salle fonctionnait principalement avec des abonnés et c’était toujours plein. C’était plein à craquer. C’était une bonne raison pour moi d’aller à la Grand-Place et dans mon restaurant préféré, à l’époque, “Les armes de Bruxelles”. Ah ! Le waterzoï, les belles soles de la Mer du Nord. J’arrête de vous parler de nourriture sinon je saute dans le train et je viens vous rejoindre ce soir !”, rigole-t-il. “Mes parents étaient très amis avec un antiquaire qui avait la chance d’avoir une petite maison sur la Grand-Place. Il me logeait dans une chambre au dernier étage et, en m’endormant, je voyais la Grand-Place illuminée…”

Mais si on l’a au bout du fil, c’est pour lui parler d’"Astrid et Raphaëlle" (ce dimanche soir sur La Une), dans lequel il tient un petit rôle… de magicien. En deux images, c’est le saut dans le temps assuré, direction "Y’a un truc !"