Diffusées dans les années 90, la sitcom Les Filles d’à côté et sa formule 2.0 intitulée Les Nouvelles Filles d’à côté ont marqué toute une génération. Vingt ans plus tard, C8 annonce travailler sur un reboot des aventures de ces colocataires et voisins de palier. Une nouvelle qui a ravi les plus nostalgiques de l’époque.

Invité de l’émission Chez Jordan, Gérard Vivès, interprète de l’inoubliable réceptionniste efféminé et bodybuildé de la sitcom, a toutefois expliqué qu’il ne ferait pas partie de ce retour tant attendu. “Quel serait l’intérêt pour moi de recommencer là ? Aucun !, dit-il. Je l’ai fait, pourquoi le refaire ? Je pense que faire revenir ce personnage sympa, c’est le tuer. D’autant plus que l’homosexualité, aujourd’hui, c’est dans toutes les séries. Et puis, quand je faisais le personnage efféminé, je regardais ma maman comment elle se tenait, etc. Aujourd’hui, on dirait ‘Il se moque ?’ Alors que pas du tout”.

Le comédien confie d’ailleurs ne pas avoir souffert de l’étiquette que la sitcom lui collait. “À l’époque, j’avais des bras donc on ne m’emmerdait pas. Et ce personnage a été aimé, par les hétéros et les homos”, dit-il avant d’ajouter avoir, à l’époque, reçu de nombreux remerciements de personnes à qui il a servi de soutien pour faire un coming out.

Une chroniqueuse de TPMP au casting

Confirmé par le producteur Jean-Luc Azoulay, le reboot intitulé Les nouvelles nouvelles filles d'à côté sera composé d’une nouvelle affiche dans laquelle on retrouvera Kelly Vedovelli. La chroniqueuse de Touche pas à mon poste aurait réussi le casting “avec brio” annonce Cyril Hanouna. Aucun autre nom n’a toutefois encore été dévoilé.