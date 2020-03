Gianmarco Gorni met ses origines italiennes à l’honneur dans Top Chef sur RTL-TVi

Dès la toute première épreuve de Top Chef (ce soir sur RTL-TVi) , Gianmarco Gorni nous a fait voyager en Italie. Son plat réalisé entièrement à partir de parmesan a étonné les chefs et leur a donné un avant-goût de la personnalité du candidat véronais de 28 ans, très attaché à ses racines. " J’ai choisi le parmesan pour la première épreuve parce que je voulais raconter mon histoire via ce produit. Par la suite, on ne va pas ressentir mes origines dans tous mes plats parce que je suis quand même à Top Chef France. Il y aura peut-être une petite touche mais ça restera sobre ", tient à préciser le chef de la Goguette à Paris qui est touché d’avoir été choisi pour rejoindre la brigade du chef étoilé Paul Pairet. " C’est le chef avec qui je voulais travailler dans Top Chef. Il a une vision cosmopolite qui me plaît. Il utilise de nouveaux produits avec de nouvelles techniques. J’aime bien sa mentalité très ouverte. C’est peut-être pour ça qu’on s’entend bien. "

Comment définissez-vous votre cuisine ?

(...)