Gil Alma ne refuserait toutefois pas de reprendre son rôle d’Alain Stuck pour une adaptation au cinéma.

Dévoilé au grand public grâce à Nos chers voisins, programme court de TF1 dans lequel il a incarné Alain Stuck pendant cinq ans, Gil Alma s’est petit à petit frayé un chemin parmi les fictions télé. Ce samedi, c’est dans César Wagner que les téléspectateurs le (re) découvriront. Il y interprète César Wagner, un capitaine de police fraîchement muté au SRPJ de Strasbourg qui doit pouvoir jongler entre son boulot et son hypocondrie compulsive. "Ça lui met des bâtons dans les roues surtout quand on est dans la crim’et que l’on peut voir des cadavres un peu dégueus. […] Il prend sur lui le pauvre. C’est terrible et à la fois ça l’aide un peu pour résoudre des enquêtes car il passe son temps sur des sites internet médicaux. Il pourrait être légiste. Ça lui ouvre des pistes pour les enquêtes", explique le comédien à BuzzTV. Heureusement, ce dernier avoue qu’il est ici dans un rôle de composition. "Je ne suis pas du tout hypocondriaque mais j’en connais certains autour de moi."

Actuellement en tournée avec son one-man-show 200 % naturel, Gil Alma pourrait voir rempiler le téléfilm dans lequel il détient le rôle principal. "Si ça marche, il y en aura trois par an", assure l’acteur qui serait également partant pour reprendre son rôle d’Alain Stuck dans une adaptation cinématographique de Nos chers voisins. "Ça (Nos chers voisins, NdlR) ne m’a pas manqué car je fais beaucoup de choses entre mon one-man-show et tous les tournages. […] Chez TF1, la question d’un retour ne se pose même pas. On a vraiment bouclé l’histoire. Mais, pour le film, si ça se fait, oui, pourquoi pas !"

"Thierry est un peu lourd avec les filles"

Si Nos chers voisins s’est arrêté sur la première chaîne, Gil Alma continue à fréquenter les autres acteurs du programme court. Notamment Thierry Samitier, récemment accusé de "comportement inapproprié envers certaines femmes présentes sur les plateaux de tournage". "J’ai passé cinq ans dans la loge avec Thierry. Je le connais par cœur. C’est un très gentil mec. Il est simplement un petit peu lourd avec les filles, ce qui est dommageable. Le seul truc que j’ai vu, c’est qu’il était lourd avec une costumière. Elle en a parlé. À l’époque, je lui ai dit : Arrête tes conneries ! T’es lourd ! Je lui ai parlé franchement", explique Gil Alma qui ajoute que la seule "connerie" que son camarade ait faite est d’avoir parlé de tout cela chez Cyril Hanouna. "Il aurait juste dû aller voir les filles en question et s’excuser."