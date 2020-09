Maître Gims devenu Gims se dévoile dans un documentaire édifiant diffusé depuis aujourd'hui sur Netflix. Parti de rien, le Congolais converti à l'Islam a créé un véritable empire et confie surtout avoir failli mal finir

Plus de 5 millions d'albums vendus, un faiseur de tubes (Bella, Sapés comme jamais, J'me tire ou encore ses duos avec Sting -Reste- ou avec Maluma -Hola Senorita) et le premier rappeur à avoir rempli le Stade de France avec plus de 72.000 spectateurs, on ne présente plus Maître Gims. Si le chanteur de 34 ans était partout ces derrières années - au point d'en saouler plus d'un -, Gandhi Djuna de son vrai nom risque d'en surprendre tout autant avec son documentaire sobrement intitulé Gims.



"J'étais à la portée de n'importe quel gourou"



A commencer par cette révélation inattendue: en 2005, après s'être converti à l'Islam en 2004, il a rejoint la secte islamiste des Frères Tabligh. "Quand je suis rentré dans cette religion, j'étais à la portée de n'importe quel gourou", témoigne celui qui, derrière ses éternelles lunettes de soleil noires, cherchait des réponses à sa vie dans la religion. "J'étais un coeur pur et quelqu'un de mal intentionné peut te prendre sous ton aile et faire de toi une arme." Et pour cause, le rappeur, qui a été contraint de suspendre sa carrière suite à son passage par cette secte islamiste, confesse que "dans le groupe, certains ont même fini en Irak. Des mecs, qui étaient à côté de moi, sont allés se suicidés en Irak. Ca, ça m'a fait flipper."