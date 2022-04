De passage à Bruxelles, Glenn Viel (42 ans) s’est confié sur son nouveau rôle de juré dans Top Chef sur RTL-TVI.

Qu’avez-vous pensé de cette première saison ?

"Il y a eu des moments de doute. Quand on perd, on a la tête dans les chaussettes. Mais quand on gagne, c’est l’euphorie. J’ai l’impression de m’être bien intégré et j’ai été très bien accueilli. J’avais déjà participé à l’émission en tant qu’invité donc je connaissais un peu la mécanique même si mon rôle cette année était assez différent. Tout le monde est bienveillant car nous avons un but commun : que le programme fonctionne. Toute l’équipe est vraiment cool. Je garde un souvenir super sympa de cette saison."

Malgré le fait que les candidats de votre brigade aient rapidement été éliminés ?

"Je ne regrette pas les choix que j’ai faits. J’y suis allé à l’instinct. Paul Pairet avait choisi les mêmes candidats que moi au départ. Je ferai peut-être les choses différemment l’année prochaine."

(...)