Le parachutiste, plongeur et photographe belge Nicola Bellavia a lancé un concept complètement fou “You Should See That”. “Chaque expérience que je vis est filmée en 360 degrés et ces vidéos sont alors diffusées dans un casque de réalité virtuelle pour l’utiliser ensuite comme lien avec population locale”, explique celui qui sera dans l’émission 'I Comme' ce samedi à 19.50 sur RTL-TVI et qui rêve de sauter un jour au-dessus de la cité interdite en Chine.



“Ce projet de You Should See That existe depuis plus de 2 ans, nous confie Nicola Bellavia, qui saute en parachute entre 200 et 300 fois par an et s’entraîne en apnée en moyenne 3 fois par semaine. C’est un rêve d’enfant qui se réalise. Étant parachutiste, apnéiste et photographe professionnel, j’ai voulu conjuguer toutes ces passions pour faire en sorte de voyager dans le monde en observant chaque destination depuis les airs, sous l’eau ou depuis la terre.”

De quoi avoir une vision globale et inédite d’un pays, il suffit de voir les images folles que cet explorateur des temps modernes diffuse sur son compte Youtube, Instagram ou Facebook dans un but non lucratif (l’argent gagné via sa société de production vidéo étant réinvesti dans le voyage d’après). “L’idée principale est de pouvoir éveiller les consciences, nous explique cet influenceur brabançon de 32 ans qui a pu poursuivre son projet (car professionnel) en période Covid. On a souvent un mauvais a priori de l’inconnu ou de l’étranger parce qu’on ne le connaît pas. Mais c’est en montrant tout le côté positif d’un pays et en partageant avec les populations locales (comme ici avec la jeune Lara, NdlR.) qu’on arrivera à éviter les conflits ou, du moins, les mauvaises pensées.”

D’où vous est venu le déclic sur ce projet You Should See That ?