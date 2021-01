Les fans de la série s’étaient attachés à lui, ce grand rouquin fan de jazz, un peu coureur de jupons, même s’il était un homme de Dieu. Mais l’amour, ah !, l’amour, a eu raison du destin du pasteur Sidney Chambers (incarné par James Norton) qui, pour les beaux yeux d’une Américaine, a quitté sa puritaine Angleterre des années 50. Départ annoncé par l’acteur, qui, bien que très à l’aise dans son habit, avait d’autres projets en tête…

C’est ainsi que l’on vit débarquer, dans le troisième épisode de la quatrième saison, son remplaçant, décrit, par les scénaristes de Grantchester, comme “un homme de Dieu avec une part de diable en lui.” C’est d’ailleurs en blouson de cuir, sur une moto pétaradante, que Will Davenport fait une entrée fracassante.

Si les audiences s’étaient un peu effritées au fil du temps, le défi à relever par le nouvel acteur/pasteur n’en était donc que plus motivant. Et si l’on a craint, un temps, qu’il n’y aurait pas de saison 5 au menu, la chaîne ITV a rapidement démenti et le tournage a pu démarrer avant le premier confinement.

C’est à Tom Brittney, acteur britannique né le 26 octobre 1990 et vu dans la série Outlander, qu’a donc été confié le rôle. C’est lui qui fait désormais équipe avec l’inspecteur Robson Green (incarné par Geordie Keating) et qui, à l’instar de son prédécesseur, va l’aider à dénouer les fils d’enquête souvent plus complexes qu’il y paraît.

Passionné, en outre, de photographie, Tom Brittney a pu compter sur le soutien maternel pour s’affranchir des difficultés du métier d’acteur. “Ma mère était mon professeur d’art dramatique à l’école primaire et elle m’a encouragé à continuer”, expliquait-il dans une interview en 2015. “Cependant, ce n’est que vers l’âge de 14 ou 15 ans que j’ai réalisé que je pouvais gagner ma vie. J’ai toujours pensé que des gens comme Brad Pitt avaient un travail de jour parce que je pensais ‘Comment pouvez-vous faire une carrière avec quelque chose de si amusant et intéressant à faire ?’.” Ce n’est que lors de sa dernière année au lycée qu’il opte pour de bon pour une école de théâtre.

Impressionné à l’idée de marcher dans les traces de James Norton, dont il était un grand fan, Tom Brittney expliquait encore au magazine Parade qu’il ressentait une certaine pression et qu’il espérait que les téléspectateurs aimeraient autant Will autant qu’ils ont aimé Sidney. “Ce qui est bien avec la série, c’est qu’elle a un peu reproduit ce qui se passait dans la vraie vie. Car mon personnage entre en scène et la communauté autour de lui ne l’adoube pas vraiment aussi vite qu’il le voudrait. Ce qui fait probablement également écho à l’audience”, déclarait-il avec lucidité après la diffusion des premiers épisodes. Depuis, Will Davenport a réussi à conquérir le cœur de nouveaux fans (et aussi des anciens). La preuve avec les six épisodes de cette saison 5 qui démarre ce soir, sur France 3.