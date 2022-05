Après l'avoir joué à la rigolade en plateau. "Mais qu'est-ce que vous faites là?" Ou encore: "Vous me suivez partout, le matin comme le soir maintenant!" balançait ainsi Jérôme de Warzée à l'animateur de Vivacité, Cyril Detaeye, en pleine émission du Grand Cactus ce jeudi soir sur Tipik. "Merci à toute l'équipe du Grand Cactus pour l'accueil et la confiance (et la patience ) ! Le siège est tout chaud pour le retour d'Adrien très rapidement."

"Mon épouse est actuellement hospitalisée pour une période indéterminée"

Mais pourquoi l'animateur de la RTBF était-il absent? Ce qui n'était jamais arrivé en 6 saisons. Il s'est exprimé sur Instagram. "Mon épouse est actuellement hospitalisée pour une période indéterminée, écrit-il au sujet de sa femme enceinte de leur deuxième enfant (naissance prévue en juillet), la présentatrice de RTL-TVi Julie Denayer. Pour ne pas être à trop longue distance de Julie et afin de ne pas compromettre le bon déroulement de l’enregistrement de l’émission en cas d’urgence, j’ai prêté provisoirement mon siège du Grand Cactus à Cyril Detaeye, présentateur du 8/9. Bonne soirée 🌵"

Adrien Devyver a même publié une vidéo parodique de son absence, avec les membres du Grand Cactus. "Cyril?", dixit Jérôme. "Celui qui dit tous les matins que j'ai un poil dans la main et que je ne souris jamais?" "Ben on est plusieurs à penser ça hein!", rétorque Martin Charlier. Et comme l'écrit la RTBF sur son compte Facebook. "Toute l'équipe pense à vous, Adrien, Julie et Gaspard ! Merci à Cyril de reprendre la présentation au pied levé !" Et les internautes et téléspectateurs de souhaiter "courage" et "bon rétablissement" à la famille Devyver. "De tout cœur avec vous Adrien. Que tout se passe au mieux."