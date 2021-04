A trop vouloir aider ses camarades de l'équipe Rouge, Candice en a perdu sa place dans Koh-Lanta: Les armes secrètes. D'abord très secrète au sujet de son métier d'instructrice en survie, la jeune femme de 25 ans avait épaté ses co-équipiers par son savoir-faire. Mais, au fil des semaines, sa force est devenue sa faiblesse. Arrivée au Conseil, ce vendredi soir, Candice choisit de ne pas jouer le collier d'immunité qu'elle venait de trouver. Elle fait confiance aux aventuriers de son équipe et à leur promesse de ne pas voter contre elle.

Malheureusement pour la Ligérienne, le soutien qu'elle a reçu avant le Conseil n'était que pure manipulation. Avec cinq votes contre elle, elle est éliminée de l'aventure. Surprise et surtout déçue par son équipe, et en particulier par Laure et Maxine, elle décide de ne pas céder son collier d'immunité et de repartir avec...

" Quand j'ai décidé de ne pas jouer mon collier, j'avais conscience du risque que je prenais. Je me sentais en danger. C'est d'ailleurs pour cela que j'avais sorti le talisman lors du dernier conseil des Rouges. Mais, j'avais envie de montrer à mon équipe que j'avais confiance en elle. Finalement, j'ai eu tort", confie Candice qui dit être " déçue" de la stratégie de ses camarades. " Je n'avais pas forcément envie de sortir maintenant. J'avais les capacités d'aller plus loin. Je ressens une grosse frustration."