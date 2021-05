Le Grand Café des Capucines, Zimmer, Mollard, Lipp, La Lorraine, La Rotonde, La Coupole, Le Café de Flore, Bofinger… Des enseignes centenaires qui occupent le quotidien des Parisiens et sont source d’attraction pour tout qui se rend dans la ville lumière, touriste d’un jour ou plus, homme d’affaires de passage, etc. Elles figurent dans tous les guides.

Paris compte une vingtaine de ces grandes brasseries dont la réputation a largement dépassé celle de bonne adresse. Elles font partie intégrante du patrimoine de la capitale française. On y admire la façade ou les décors intérieurs, tout en dégustant une cuisine traditionnelle. On ne va plus au restaurant, on savoure le mythe. Y dîner tiendrait de l’expérience inoubliable.

Le bouillon, le low-cost de la brasserie

Le premier des lieux prestigieux a vu le jour en 1847 : La Closerie des Lilas. Les autres ont suivi durant la seconde moitié du XIXe siècle et la première du XXe. Tiennent-ils leur rang depuis tout ce temps ? Certains en doutent, fustigent une cuisine sans âme parfois médiocre, loin du fait maison. Une opportunité à saisir pour de plus jeunes restaurateurs qui s’emparent du concept afin de lui redonner un coup de boost.

Certains font renaître la version low-cost de la brasserie : le bouillon. On y trouve que des classiques, de l’œuf mayonnaise au bœuf bourguignon à moins de 10 euros en passant par l’os à moelle et le lapin moutarde.

Et ça marche. Pour s’asseoir à l’une des 300 couverts de Bouillon Pigalle, ouvert récemment, comptez 45 minutes de file. Et encore, avec un peu de chance. Un succès qui interroge. Comment peuvent-ils proposer une cuisine à la fois bonne, cuisinée sur place avec du frais et si peu chère pour une telle quantité de clients ? C’est en pénétrant dans les fourneaux de ces établissements que l’équipe du documentaire de France 3 perce les secrets. Le maître mot : tout optimiser et un bon sens des affaires.

Quand la cuisine se fait la malle

D’autres misent sur la corde sensible, l’image d’un Paris d’antan. C’est le cas de Lipp, légende parmi les légendes à Saint-Germain-des-Prés, classé monument historique. Avec ses tables pour les fidèles des fidèles, les François Mitterrand, Vincent Lindon, Kate Moss… Un paradis où l’on va pour se montrer, où le dress code a toute son importance. Claude Guittard, le patron le reconnaît, "on est un peu mondain. Le short, pour les hommes, c’est la plage…" Le prix à payer pour déguster une carte qui n’a pas changé depuis 60 ans. Ajoutez-y 50 euros en moyenne par personne pour le repas. Justifié ? "La cuisine s’est fait la malle. À ce prix-là, c’est hallucinant", lance un critique culinaire. "Inacceptable !"

Rien d’étonnant aujourd’hui à voir certaines de ces brasseries légendaires lutter pour leur survie. D’autant que ces citadelles jugées imprenables font face à une jeune concurrence qui a du répondant.

Leur histoire, leurs coulisses, leurs codes, leurs travers aussi tout l’univers des grandes brasseries parisiennes est passé en revue. Mais au fait, pourquoi parle-t-on de brasseries ? Parce que beaucoup de ces établissements ont été créés par des Alsaciens ayant fui la guerre de 1870 contre la Prusse, avec l’annexion de l’Alsace et de la Lorraine. Et que ces Alsaciens brassaient leur bière dans leur établissement.