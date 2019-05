Grillmasters.

À partir de ce mardi, une odeur de vacances émanera de La Une grâce à Grillmasters, la compétition de barbecues qui a déjà fait ses preuves à la télévision flamande. Exit les simples brochettes et merguez ! Ici, soixante passionnés du grill s’affronteront pour démontrer qu’il n’est pas impossible d’être inventif dans le domaine et pour gagner un barbecue d’une valeur supérieure à 1000 euros.

Avec la cheffe flamande Sophie Dumont, Benjamin Laborie, chef étoilé du restaurant La Ligne Rouge, a été choisi pour juger les plats des participants qui ne sont pas des professionnels dans leur domaine mais des amateurs à l’imagination débordante. "Ce que l’on veut mettre en avant via l’émission, c’est la multitude de plats que l’on peut faire avec un barbecue. On voulait sortir du barbecue primaire, du duo saucisse-rosé", explique Benjamin Laborie. "Lors de la première émission, il y a eu beaucoup d’hors sujets. On voyait bien que certains candidats n’étaient là que pour passer à la télévision. Mais, par la suite, je me suis pris de fameuses claques ! Les participants me surprennent au fur et à mesure des tournages."

Quel est votre rôle dans l’émission ?

"Je juge les candidats en tant que chef étoilé. J’essaye d’être assez sévère pour que le meilleur ressorte du concours. On n’est pas à un jugement à la Top Chef mais on n’est pas loin de ça non plus."

Peut-on vraiment être inventif autour d’un barbecue ?

"Ah oui, vraiment ! Quand j’étais plus jeune, j’ai travaillé dans un grand restaurant trois étoiles en France. On avait une cheminée dans la cuisine grâce à laquelle on servait des plats cuits à la braise. Donc, tout est possible. Les candidats ne doivent pas aller dans des trucs établis, basiques du dimanche."

C’est la première fois que vous participiez à une émission télé. Comment cela s’est-il passé ?

"Quand la RTBF m’a appelé pour participer à l’émission, c’était une grande surprise. Jamais je n’aurais pensé devenir présentateur télé le temps d’une émission. Mais, ça se passe très bien. On a encore quelques jours de tournage et puis, ce sera dans la boîte !"

Interview > Aurelie Parisi