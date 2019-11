Les arnaques, ça rapporte gros à ceux qui les commettent mais aussi à ceux qui les dénoncent.

Le prime d’On n’est pas des pigeons diffusé mercredi soir sur la Une a fait un gros carton. L’émission animée par Benjamin Maréchal et sa bande a rassemblé pas moins de 437 454 téléspectateurs pour 30,5 % de parts de marché. Il faut reconnaître que la thématique était des plus alléchantes puisque cette édition du magazine conso était consacrée aux dix plus grosses arnaques du moment et surtout comment les éviter ou les déjouer.