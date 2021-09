Ce mardi soir, Cyril Hanouna et ses chroniqueurs recevaient Sophie Tapie dans TPMP. Initialement, celle-ci devait venir parler de son dernier album "1988". Mais les discussions ont ensuite tourné vers l'état de santé de son père, Bernard, qui lutte contre un double cancer de l'œsophage et de l'estomac et serait au plus mal

Sophie Tapie n'a pas apprécié cette intrusion dans sa vie privée, et encore moins de devoir se farcir à l'écran les images du documentaire "Dans le cœur des Français: Bernard Tapie, le combattant", documentaire qui sera diffusé ce mercredi sur C8.

La jeune femme de 33 ans a fait part de son mécontentement face à Cyril Hanouna. "Je suis très mal à l’aise, je ne pensais pas qu’il y aurait ça. Je viens parler de musique en fait et je me sens un peu piégée très honnêtement. Je ne pensais pas qu’on m’infligerait ces images. Si j’avais su, je ne serais pas venue."

Si l'ambiance s'est ensuite un peu calmée, une nouvelle question de l'animateur mettra à nouveau mal à l'aise Sophie Tapie. "Est-ce que tu as peur tous les jours, tu te dis 'il faut que je profite à fond de mon papa'?" lui a ainsi demandé Cyril Hanouna. Ce à quoi la fille de Bernard Tapie répondra plus sèchement: "Ça coule de source, c'est une question rhétorique!". Avant de poursuivre: "Quand tu me dis, 'est-ce que tu as peur tous les jours', la question est super malaisante (...) Pour moi, c'est super dur de répondre à ça. Même si je suis quelqu'un de fort, je suis un être humain ! Ça me met très mal à l'aise parce que ça me touche."

Stéphane Tapie soutient sa soeur et pousse un coup de gueule contre Cyril Hanouna

Après l'émission et ce moment de tension, Stéphane Tapie s'est exprimé sur les réseaux sociaux pour faire part de sa colère. "Il y a certaines choses qui peuvent se régler sur les réseaux !!!! Et d’autres qui se règlent face à face", a-t-il commenté, accompagné du hashtag "Touche pas ma famille".

Le frère de Sophie Tapie faisait surtout allusion à ce moment où Cyril Hanouna a recadré sa soeur: "Je te sens un peu énervée, toi. C'est ça le problème de la famille Tapie, ce sont des amis aussi bien Stéphane que Sophie, on peut s'en foutre plein la gueule. Je t'explique, je suis très contente de t'avoir, si tu n'est pas contente d'être là, tu peux y aller ma Sophie", avant lancé l'animateur sur le plateau.

Finalement, Cyril Hanouna s'est exprimé en fin de soirée pour annoncer la venue prochaine de Stéphane Tapie dans TPMP pour calmer la situation. "Les chéris je viens d échanger avec Stéphane Tapie qui est comme mon grand frère depuis des années. Je lui ai dit que la réponse de Sophie m a rendu un peu maladroit et j'éprouve une grande tristesse car je l'aime vraiment. Stéphane et moi on se voit demain car un ami c'est important", a-t-il déclaré sur Twitter.