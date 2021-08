Annoncée depuis de longs mois, la saison spéciale pour les 20 ans de Koh-Lanta va bientôt débuter. Intitulée "Koh-Lanta, la Légende", elle sera diffusée... le mardi! Un changement très important, car les fans du jeu d'aventure y ont jusqu'à maintenant toujours consacré leur vendredi soir.

Auprès de nos confrères de Sudinfo, Juliette Tella, chargée de communication des programmes chez TF1, a expliqué que de nombreux gros programmes fêtaient un retour (Danse avec le stars) ou un anniversaire (The Voice notamment) à la rentrée, et que le vendredi soir ne pourrait ainsi pas être réservé à Koh-Lanta. "C’est la rentrée la plus importante de TF1 depuis 10 ans [...] Le choix du mardi a été réalisé pour correspondre à nos cibles", a détaillé Juliette Tella.

Sur Twitter, TF1 a diffusé les premières illustrations de ce Koh-Lanta, la Légende, dont le premier épisode sera diffusé le 24 août prochain, un mardi donc!