Pour bien faire monter le débat vu les antécédents sur le sujet avec Yann Moix, Cyril Hanouna avait "simplement" demandé à celui qui fût également réalisateur de films, de répondre à la question :

Selon l'écrivain venu faire la promo de son dernier roman appelé "Reims", le gouvernement français a "cédé à la panique la plus totale" lors de cette crise et "dans 10 ans les sociologues et les historiens riront de la façon dont on a géré cette panique très infantile."

Jean-Paul Hamon remettait déjà à sa place l'ancien chroniqueur de Laurent Ruquier en prenant en exemple les actes de bravoures des services médicaux durant cette crise. "Dire qu'on a paniqué alors qu'on en est à 100.000 morts, c'est un peu fort."

Un argument que Yann Moix n'a pas voulu entendre de cette oreille. "100.000 morts sur une population de combien d'habitants ? Les chiffres, il fut arrêter avec ça (...) ce que vous nous dites c'est de la soupe, vous nous racontez vraiment n'importe quoi. ! On ne peut pas citer des exemples d'hôpitaux italiens avec un soignant qui a dû faire des choix pour tenir en vie tel ou tel patient. Moi je pense aux jeunes qui se sont lacérés la gorge pour quitter ce monde car ils sont enfermés depuis un an chez eux et n'en peuvent plus. Cela, les médecins ne le prennent jamais en compte dans leurs chiffres le nombre d'enfants qui se sont suicidés cette année."

S'en est suivi un discours à sens unique venant des deux côtés où les deux hommes avaient décidé de ne pas se faire de politesse. "Des gens comme vous considèrent qu'à 82 ans on a la vie devant nous, je ne veux plus entendre ce discours, c'est irresponsable", a notamment indiqué le polémiste. "On voit les ravages de cette génération de médecins d'enfants gâtés qui ont oublié quand ils ont commencé leurs études de médecins, de faire de la philosophie et de réfléchir. Ça donne ce que j'appelle et que vous êtes : des beaufs de la médecine'".

Des paroles qui ont provoqué un certain agacement dans le chef du médecin généraliste Jean-Paul Hamon qui s'est montré très nerveux par la suite : "C'est bon là ! C'est a deuxième fois que je me fais insulter par ce mec, ça suffit (...) C'est bon là, qu'il arrête de nous insulter ce type, franchement".