"L’idée n’était pas de passer de RTL à la RTBF, assure GuiHome au sujet de son arrivée dès ce vendredi sur Auvio où des guests - humoristes et artistes en tous genres - sont prévus.

Je ne me suis jamais considéré comme attaché à une chaîne télévisuelle. RTL-TVI a été partenaire de ma tournée mais je n’avais aucun contrat avec eux. Je n’étais pas devenu un visage de RTL, j’étais toujours partenaire de mon projet artistique. Pareil avec la RTBF, ils deviennent collaborateur/coproducteur d’un projet artistique. Mon personnage, lui, reste indépendant, vit dans sa bulle et je veux qu’il y reste. Au moment où j’ai fait mon retour, la RTBF m’a juste montré son soutien de manière très cohérente et respectueuse de mes envies et de mon personnage. L’idée était plus de dire comment j’imagine mon retour et quel est le meilleur format, plutôt que de dire je quitte une chaîne pour une autre."