"Dans tous les concours, il y a un gagnant et des perdants", explique Guillaume. Face à la victoire de Samuel, le Brestois est plutôt fair-play.

"Je sors peut-être un peu amer de cette défaite mais j’ai vécu une expérience magnifique. J’ai vécu cette aventure à fond, appris beaucoup de choses et fait de belles rencontres. Parmi elles, celle de Samuel. On s’est aidé, on s’est sauvé l’un l’autre et on a partagé cette belle finale ensemble, entre amis. Il fait un très beau vainqueur de cette dixième saison. Je suis très content pour lui."

Si Guillaume a connu quelques problèmes de timing lors de cette finale, il a toutefois réussi à présenter un menu digne des plus grands chefs. Une réussite de plus à ajouter à un beau parcours rythmé par les compliments de plusieurs chefs étoilés. "Ça fait plaisir de recevoir de bons retours de la part des chefs reconnus. Ça nous conforte dans le choix de notre métier."

Depuis mars dernier, Guillaume et sa compagne, Marlène Breton, ont ouvert leur propre restaurant, L’Embrun, à Brest. "C’est un restaurant qui met la Bretagne en lumière", nous explique celui qui a fini en deuxième position de cette dixième saison.