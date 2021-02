"Il y a des couples qui se séparent dans la douleur, d’autres dans la sérénité. Je fais partie du deuxième cas de figure ", explique Guy Lemaire dont on apprend le départ de la RTBF, après près de cinquante ans de carrière sur le petit écran. Vendredi prochain, C’est du Belge consacrera un reportage à cet amoureux du patrimoine, ancien présentateur de Télétourisme et des Ambassadeurs, qui nous a fait voyager aux quatre coins de la Belgique et nous en a fait découvrir les nombreuses merveilles. Son retrait de l’antenne se fera toutefois progressivement puisque les téléspectateurs pourront encore le retrouver quelque temps dans les rediffusions des Ambassadeurs sur La Une.

" C’est une page qui se tourne, continue l’animateur . J’ai eu la chance de présenter beaucoup d’émissions différentes et de faire ce que je voulais. Comment ne pas être content ? En plus, je pars avec les félicitations du jury, pas en ayant été qualifié de vieux croûton (sourire). Si ce n’était pas une question de budget, je serais probablement encore resté des années à la télévision. Mais bon, ainsi vont les choses. On me dit que le petit écran va me manquer, mais je ne pense pas ."

Vous aviez pris votre retraite officielle en 2016, à la suite de l’arrêt de Télétourisme, votre émission phare diffusée pendant presque 35 ans sur la RTBF. Vous aviez tout de même continué à présenter Les Ambassadeurs, le programme qui lui a succédé…

"Quand la RTBF a voulu arrêter Télétourisme, j’étais sur le départ. J’avais pris une retraite anticipée. Après, la chaîne m’a proposé de participer aux Ambassadeurs et de produire l’émission. J’ai refusé d’en être le producteur parce que la manière dont je devais produire l’émission ne me convenait pas. Mais, j’ai accepté de la co-présenter."