C'est une belle histoire qui s'achève sur la RTBF. Après plus de 40 ans d'antenne, Guy Lemaire, 66 ans, part à la retraite. L'inoubliable animateur de Télétourisme et, plus tard des Ambassadeurs, fervent défenseur du patrimoine belge, annoncera son départ lors d'un reportage qui lui sera consacré dans C'est du Belge, ce vendredi soir sur La Une.

Que les téléspectateurs se rassurent toutefois, Guy Lemaire ne disparaitra pas brutalement de l'antenne. Il apparaîtra encore dans les rediffusions des Ambassadeurs sur La Une.