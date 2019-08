Après 20 ans à travailler comme journaliste à la rédaction de la RTBF, Hadja Lahbib s'apprête à prendre un nouveau virage sans carrière. Elle s'occupera désormais de l'émission culturelle "Tout l'bazArt" sur La Une et présentera "Regard sur", un magazine d'informations suivi d'un débat.

Ce jeudi soir, c'est logiquement avec beaucoup d'émotion qu'elle a tiré sa révérence face à la caméra. "Il ne me reste plus qu’à vous dire au revoir. Je garde précieusement vos mots chaleureux, vos remerciements, vos remarques aussi car elles m’ont permis de grandir. Je voudrais remercier toute la rédaction pour ces belles années. 20 ans déjà à décrypter l’actualité. Merci, tout particulièrement à ceux qu’on ne voit pas : régisseurs, cadreurs, monteurs. Ils sont nombreux et leur travail est tout aussi essentiel que celui de présentateur. Merci à vous, merci aussi de nous faire confiance et de garder l’esprit critique."

Dans la foulée, son équipe lui avait préparé une petite surprise en diffusant une séquence retraçant son parcours. Entre rires et émotion, Hadja Lahbib a quitté le plateau sous les applaudissements nourris de ses collègues, venus la féliciter en lui remettant un bouquet de fleurs.