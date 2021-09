Quand cette envie de projet entrepreneurial est-elle née ?

"Je l’avais déjà à la fin de ma carrière chez RTL Belgium. Mais, j’avais peur de me lancer. Est-ce que c’était envisageable, réaliste, un pari trop risqué ? J’ai mis ça entre parenthèses. Puis, il y a eu la période de la pandémie où on a tous vécu quelque chose d’inédit sur le plan émotionnel. Pour moi, ça a été l’occasion de nourrir mes réflexions sur mon rapport au plaisir, à la santé, à mon entourage, à la mobilité, etc. Elles ne concernaient pas que le travail. Cette période et la flexibilité de travail qu’elle apportait ont conforté mon idée de pouvoir me lancer dans une activité seule. C’est un choix que j’ai fait pour moi, pas contre la RTBF."

Que vous ont apporté ces trois ans et demi passés à la RTBF ?

"La RTBF a accéléré le développement de mes compétences : production de contenus, management, communication, etc. À 43 ans, je suis prête à tourner une nouvelle page même si j’ai encore beaucoup à apprendre."