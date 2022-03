Cela fait maintenant quatre ans qu’Hakima Darhmouch a quitté la présentation du RTL Info et, par la même occasion, le petit écran. Pendant trois ans et demi, la journaliste a pris les commandes de la thématique "Culture & Musique" de la RTBF avant de voler de ses propres ailes en se lançant dans l’entreprenariat et dans la consultance, notamment pour l’agence Akkanto.

À partir du 1er avril, l’ex-star du JT revient toutefois à ses premières amours en se frottant à nouveau à l’exercice de l’interview dans le cadre d’un nouveau projet. Un vendredi sur deux, elle recevra une "personnalité inspirante du moment" à The Merode, un business et social club de la capitale, et échangera avec elle pendant cinquante minutes avant de passer à un question-réponse de dix minutes réservé aux membres.