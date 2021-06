Dans une interview de 20 Minutes pour faire la promotion de son livre "Résilience", Ophélie Winter a annoncé qu'elle était intéressée par une carrière à la télévision mais ce ne serait pas sur le plateau de TPMP. "Non merci. Un truc marrant, je ne veux que rigoler ! Si je le fais avec des potes et que c’est sympa... Mais pas Hanouna hein, qu’on soit bien clair ! Ce n’est pas pour dire de la merde sur les gens. Mais un truc nouveau, sympa... La télé, j’adorerais”, a-t-elle répondu.

Ce lundi, les chroniqueurs de l'émission ont répondu aux propos d'Ophélie Winter: “Vous avez vu ce qu’elle a sorti? Elle sort des trucs comme ça, mais ça ne se fait pas ça! ‘Pas Hanouna’? Mais c’est le seul qui t’a appelée! Réfléchis dans ta tête!”, a commenté Raymond. "Tu l’as appelée pour prendre des nouvelles, tu l’as appelée quand elle allait mal, tu lui as proposé l’hôtel... Et qu’est-ce que c’est le remerciement? ‘J’irais partout sauf chez Hanouna’?”

Avant que Cyril Hanouna enchaîne: “Il a raison. Il ne faut pas aider ces gens-là. Elle s’est foutue dans la merde toute seule. C’est devenu une épave. C’est vrai, sans rigoler, une épave. Et je suis gentil. C’est devenu une épave donc je ne vois pas pourquoi on parle d’elle, la pauvre. Il vaut mieux la laisser dans son coin. Elle croit vraiment que le monde l’attend. Elle croit vraiment qu’il y a une chaîne qui va dire: ‘Non, mais quelle idée de fou, on va appeler Ophélie Winter’ Je vais vous dire, on n’en veut plus dans le groupe Canal, je pense qu’on ne verra pas sa gueule pendant longtemps”.