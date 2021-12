L'année 2021 a été marquée par plusieurs moments télévisés. Voici notre bilan.

Jenifer arrête "The Voice, la plus belle voix"

Cet automne, cinq coachs emblématiques de The Voice, la plus belle voix se sont retrouvés sur les emblématiques fauteuils rouges pour une saison All Stars sur TF1. L’édition qui célébrait les dix ans du télécrochet a été remplie de belles découvertes mais également de révélations inattendues. Ainsi, alors qu’elle venait d’être bouleversée par la prestation d’un talent, Jenifer, figure historique de The Voice, a déclaré que cette saison était peut-être la dernière pour elle en tant que coach. " C’est une aventure qui m’a offert beaucoup humainement. Il y a eu beaucoup de grands moments pour moi sur ce plateau. Ça fait dix ans. J’ai vécu beaucoup de rebondissements. C’est probablement la dernière fois que je suis dans ce fauteuil rouge", adit l’interprète de " Ma Révolution " .

(...)