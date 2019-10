Le spin-off de la série à succès a été annulé par HBO.

Game Of Thrones n’aurait-il plus la cote? En tout cas, HBO a douché les fans en annonçant renoncer au tournage du préquel programmé. La série dans laquelle devait jouer Naomi Watts avait pour objectif de plonger les téléspectateurs plusieurs milliers d’années avant les luttes pour le trône de fer. Elle devait révéler les origines des grandes familles qui se sont affrontées dans les différents univers mis en scènes dans la série, dont Westeros.

L’annonce de ce préquel avait été faite en juin 2018 et impliquait George R.R. Martin, l’auteur des livres sur lesquels s'est basée la saga, comme co-scénariste. C’est l’autre scénariste, Jane Goldman, qui a prévenu les comédiens et l’équipe du projet que tout tombait à l’eau. HBO n’a pas confirmé l’information mais la page dédiée à cette série est désormais inaccessible.

En revanche, George R.R. Martin et le scénariste Ryan Condal travaillent sur un autre projet intitulé House of the Dragon. L'action ne se passe pas plusieurs milliers d'années avant la guerre des clans mais 300 ans auparavant et raconte l'histoire d'une des familles de la série médiévale et fantastique, la famille Targaryen. La date de sortie n'a pas été annoncée.