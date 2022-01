Et ce n’est pas la seule, Michaël Youn est confiné dans sa chambre d’hôtel d’après Télé-Loisirs. Quant à Christophe Maé, Jane Birkin, Jeff Panacloc, Michèle Laroque, Carla Bruni et Claire Keim, ils n’ont pas pu se rendre sur les tournages de l’édition 2022, également à cause du Covid. Mimie Mathy, la comédienne, ne peut non plus honorer ce rendez-vous mythique du fait d’une opération lui demandant d’observer une période de convalescence. "Ce n’est rien de grave ! Juste un contrôle de routine de mon dos qui est un peu fichu bizarrement."