Compétitrice dans l’âme et fonceuse, Helena, kinésithérapeute et coach sportif originaire de Braine-l’Alleud, avait besoin d’un nouveau challenge. La jeune femme de 25 ans l’a trouvé en Ninja Warrior, parcours d’obstacles auquel elle se frottera ce samedi sur TF1. " Depuis toute petite, j’aime la compétition, j’aime me lancer des défis avec un quelque chose à la clé , explique-t-elle. Je me suis rendu compte qu’il me manquait un objectif pour me sentir bien. C’est là que je suis tombée sur l’émission Ninja Warrior. J’ai directement sauté sur l’occasion et je m’y suis inscrite."